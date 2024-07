Klimasteuer auf Milch und Fleisch

Dänemark ist auf gutem Weg, sein Klimaziel für 2030 zu erreichen. 70 Prozent weniger CO₂ als im Jahr 1990 will das kleine Land im Norden dann in die Atmosphäre entlassen. Doch um ganz klimaneutral zu werden, reicht das nicht. Nach langen Vorarbeiten hat sich die dänische Regierung nun in einem breiten Bündnis mit Bauern, Wirtschaft, Kommunen und Naturschützern auf ein bemerkenswertes Maßnahmenpaket geeinigt, das die Klimagas-Emissionen in der Lebensmittelproduktion ins Visier nimmt. Wenn die vereinbarten Reformen wie angekündigt umgesetzt werden, darf sich das Land getrost als Pionier beim Umbau der Landwirtschaft bezeichnen.

