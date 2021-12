Biontech beschert der Stadt Mainz Reichtum: Was kann ein Ort damit bewegen?

Plus Jahrelang war Mainz knapp bei Kasse. Dieses Jahr ist alles anders. Denn in Mainz hat der Impfstoff-Entwickler Biontech seinen Sitz und zahlt Gewerbesteuer.

Schöner kann ein Weihnachtsbaum gar nicht sein. Das Nadelkleid tiefgrün und dicht, dezent geschmückt mit roten und goldenen Kugeln, einer sanft schimmernden Lichterkette und gespickt mit allerlei Päckchen – da überkommt den Oberbürgermeister der Stolz. Michael Ebling zieht das Smartphone aus der Tasche seines blauen Wollmantels und knipst schnell ein Foto von der prächtigen Nordmanntanne, die vor dem Mainzer Staatstheater 13 Meter in die Höhe ragt.