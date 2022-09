Raus aus der Krise – aber wie? Vier Betriebe erzählen von ihren Ideen

Von Christina Heller-Beschnitt - vor 58 Min.

Gas ist so teuer wie nie, Personal schwer zu bekommen, Material ebenso: Unterwegs zu Betrieben in der Region, die auch vor diesen Problemen stehen. Und an Lösungen arbeiten.

Jörg Wund sitzt hinter seinem Schreibtisch und lächelt. Der Chef der Therme in Bad Wörishofen schaut aus der großen Fensterfront in den blauen Himmel. Vor wenigen Wochen hätte der Anblick seine Stimmung wohl noch eingetrübt. Je besser das Wetter ist, desto weniger Menschen zieht es in die Therme. Aber jetzt kann er dem Sonnenschein auch etwas Gutes abgewinnen, denn er hat angefangen, ihn für sich zu nutzen.

