Einen Monat kostenlos mit der Bahn durch Frankreich: Tickets ab heute erhältlich

Junge Erwachsene haben die Möglichkeit, einen Monat kostenlos mit der Bahn durch Frankreich zu reisen. Die Tickets sind ab heute online erhältlich.

60.000 kostenlose Bahntickets sollen die deutsch-französische Freundschaft stärken. Profitieren werden davon junge Erwachsene im Alter von 18 bis 27 Jahren. Sie können für einen Monat kostenlos den Nah- und Fernverkehr des Nachbarlandes nutzen und dieses so kennenlernen. Der deutsch-französische Freundschaftspass wurde von den Verkehrsministern von Deutschland und Frankreich, Volker Wissing und Clément Beaune, ins Leben gerufen.

Kostenlose Bahntickets für Frankreich ab heute erhältlich

Für beide Länder stehen insgesamt 60.000 kostenlose Tickets zur Verfügung. Die deutschen Bahntickets sind ab diesem Montag um 10 Uhr online erhältlich. Die 30.000 Fahrkarten werden an diejenigen vergeben, die am schnellsten sind.

Das kostenlose Bahnticket gilt für einen Monat im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2023 und dem Ende des Jahres. Innerhalb eines Monats können Deutsche in Frankreich die Züge des Nah- und Fernverkehrs an sieben frei wählbaren Tagen nutzen. Einer dieser Tage muss genutzt werden, um von Deutschland nach Frankreich zu reisen und ein Tag für die Rückreise nach Deutschland. Die Hochgeschwindigkeitszüge in Frankreich und im grenzüberschreitenden Verkehr können nur mit einer Sitzplatzreservierung genutzt werden. Diese muss man zusätzlich erwerben.

Deutsch-französischer Freundschaftspass zum Jubiläum des Élysée-Vertrags

Die kostenlosen Bahntickets sind ein Angebot von Deutschland und Frankreich, das zur Feier des 60. Jahrestages der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags geschaffen wurde. "Das Ticket ist ein tolles Angebot für junge Menschen, das deutsch-französische Freundschaftsjubiläum zu begehen", sagte Wissing laut des Tagesschau. "Die aktuellen Geschehnisse in Europa zeigen, wie wichtig der gegenseitige Austausch für das Fortbestehen eines friedlichen und demokratischen Europas ist." Zudem solle die Aktion ein Zeichen für das klimafreundliche Reisen mit der Bahn setzen.

Sein französischer Kollege Beaune sagte: "Mit diesem Ticket feiern wir die deutsch-französische Freundschaft und setzen uns dafür ein, die Bahn als Verkehrsmittel zu fördern."