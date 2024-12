Kostenschock für Versicherte: Größte deutsche Krankenkasse erhöht Zusatzbeitrag deutlich

Millionen Deutsche werden kommendes Jahr mehr Geld für ihre gesetzliche Krankenversicherung ausgeben. Darunter befinden sich auch die Versicherten der Techniker Krankenkasse (TK): Ab Januar 2025 gibt es deutlich höhere Zusatzbeiträge.

Wie der Verwaltungsrat der Krankenkasse beschlossen hat, steigt der Zusatzbeitragssatz von bislang 1,2 Prozent auf 2,45 Prozent. Damit verdoppelt sich also nahezu der bisherige Wert.

Zusatzbeitrag der Techniker Krankenkasse 2025 nur knapp unter dem Durchschnitt

Trotz des deutlichen Anstiegs liegt der neue Zusatzbeitragssatz der TK noch knapp unter dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Dieser wurde vom Bundesgesundheitsministerium für das kommende Jahr auf 2,5 Prozent festgelegt. Jede Krankenkassen hat jedoch Spielraum, von dieser rechnerischen Größe abzuweichen und beim Krankenkassenbeitrag niedrigere, oder höhere Zusatzkosten zu erheben.

Der drastische Anstieg wird vor allem mit gestiegenen Ausgaben in der Gesundheitsversorgung begründet. „Die starken Ausgabensteigerungen, vor allem in den Bereichen Krankenhaus und Arzneimittel, betreffen alle Krankenkassen. Den aktuellen Entwicklungen kann sich auch die TK nicht entziehen“, wird Dieter Märtens, alternierender Vorsitzender des TK-Verwaltungsrats, in der entsprechenden Mitteilung zitiert. Besonders die finanzielle Lage der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sei derzeit „mehr als angespannt“.

TK kritisiert Ampelkoalition: „Trotz zahlreicher Versprechen nichts passiert“

Die Techniker Krankenkasse spart nicht mit Kritik an der scheidenden Bundesregierung. Trotz zahlreicher Versprechen der Ampelkoalition sei es nicht gelungen, strukturelle Probleme im Gesundheitssystem anzugehen. Die ausbleibenden Reformen führten dazu, dass die Beitragszahlenden der Krankenkassen weiterhin die finanzielle Last tragen müssten.

Laut TK belasten insbesondere steigende Ausgaben, wachsende gesellschaftliche Herausforderungen und politische Eingriffe die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenkassen.

Ein wesentlicher Treiber für die Kostensteigerung im Gesundheitswesen ist die demografische Entwicklung. Mit einer alternden Gesellschaft steigen die Bedarfe an medizinischen Leistungen. Gleichzeitig treiben teure Innovationen in der Arzneimittelforschung sowie die steigenden Kosten in der Krankenhausversorgung die Ausgaben in die Höhe.

Zusatzbeitrag der Techniker Krankenkasse: Zu erwartende Mehrbelastung

Mit der Erhöhung des Zusatzbeitrags um 1,25 Prozentpunkte zahlen Versicherte mit einem durchschnittlichen Bruttoeinkommen von 3500 Euro monatlich zukünftig etwa 44 Euro mehr pro Monat. Der neue Gesamtbeitrag, bestehend aus dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent und dem Zusatzbeitrag, wird zur Hälfte vom Arbeitgeber und zur Hälfte vom Arbeitnehmer getragen. Dennoch bringt das Jahr 2025 für viele Versicherte einen spürbaren Anstieg der monatlichen Belastung.

Nach eigenen Angaben ist die Versichertenzahl bei der Techniker Krankenkasse 2024 um etwa 460.000 Versicherte gestiegen, sodass die Mitgliedszahl derzeit rund 11,8 Millionen Menschen beträgt.