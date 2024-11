Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Der Fahrer eines Transporters ist bei einem Unfall in Nürtingen im Kreis Esslingen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er auf der Bundesstraße 297 in Richtung Reudern unterwegs und geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Lastwagen eines 49-Jährigen zusammen. Der Fahrer des Transporters wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Warum der Mann mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist bisher unklar.

