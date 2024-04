Krieg in der Ukraine

Baustoffhersteller Knauf zieht sich überraschend aus Russland zurück

Die Firma Knauf in Iphofen stellt Baustoffe her und ist weltweit tätig. Auch in Russland hat Knauf Niederlassungen - zumindest noch.

Plus Jahrzehntelang pflegte das Unternehmen sein Russland-Geschäft – daran konnte auch Putins Krieg gegen die Ukraine nichts ändern. Doch zuletzt wurde die Kritik lauter.

Von Jürgen Haug-Peichl

Der Baustoffhersteller Knauf ist einer der großen wirtschaftlichen Akteure nicht nur in Deutschland. Auch der russische Markt gehörte fest zum Geschäftsbereich des unterfränkischen Unternehmens. Daran konnten weder Wladimir Putins Angriffskrieg auf Russland noch öffentliche Kritik etwas ändern. Nun die überraschende Ankündigung: Der Gipskonzern aus Iphofen (Landkreis Kitzingen) will sich komplett aus Russland zurückziehen. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Die Mitteilung des Konzerns umfasst nur drei Sätzen, hat aber enorme Wucht: Seit mehr als 30 Jahren ist das Familienunternehmen in Putins Reich tätig, unterhält enge Beziehungen zur Politik in Moskau.

„Es ist der Wunsch des Unternehmens, das gesamte Geschäft in Russland inklusive Rohstoffgewinnung, der Produktion und des Vertriebs auf das lokale Management zu übertragen“, heißt es in der Mitteilung. Das Vorhaben stehe unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch russische Behörden. Knauf hat nach eigenen Angaben in Russland 14 Werke mit zusammen 4000 Beschäftigten. Wie genau die Übertragung geschehen soll, darüber wollte Knauf keine weiteren Angaben machen. Auch, ob der Rückzug in einem Zusammenhang mit der öffentlichen Kritik steht, lässt das Unternehmen unkommentiert.

