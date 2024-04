Die Krise von Varta ist noch tiefer

Plus Das Sanierungsprogramm für den Batteriehersteller greift zu kurz. Bis Mitte des Jahres soll klar werden, wie es weitergeht. Die Banken müssen mitspielen.

Varta kommt nicht aus der Krise. Vor weniger als einem Jahr hat sich das Unternehmen ein strenges Sanierungsprogramm auferlegt, das auch den Abbau von weltweit rund 800 Stellen vorsah. Nun zeigt sich: Die Zahlen, auf denen das Programm basierte, waren zu optimistisch geschätzt. Am Freitag hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass die auf Restrukturierungen spezialisierte Bonner Unternehmensberatung Auxil ein neues Sanierungsgutachten erstellt.

Die Nachricht ist ein schwerer Rückschlag für den Konzern, dem Analysten im Rahmen des immer steigenden Bedarfs an Energiespeicherlösung durch die Elektrifizierung immer weiterer Lebensbereiche einst eine große Zukunft vorausgesagt hatten. An der Börse verloren die Papiere von Varta zeitweise über ein Drittel ihres Wertes.