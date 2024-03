Künstliche Intelligenz

In Schwaben und Oberbayern entstehen drei neue KI-Zentren

Wie sich Künstliche Intelligenz in der Praxis einsetzen lässt, zeigt heute schon das KI-Produktionsnetzwerk in Augsburg.

Plus Künstliche Intelligenz ist häufig ein Thema an Hochschulen. Jetzt gibt es neun Millionen Euro, um das Wissen in die Praxis zu den Unternehmen zu bringen, kündigt Digitalminister Mehring an.

Von Michael Kerler

Der Facebook-Konzern eröffnet ein Büro in München, Google ist längst da, Microsoft ist bereits seit Jahren an mehreren Stellen in der Stadt verankert. Gleichzeitig richtet der Freistaat Bayern über 100 Professuren für Künstliche Intelligenz, abgekürzt KI, ein. Das Wissen über die Möglichkeiten der KI ist im Freistaat da, doch ist es meist eine Sache von Großkonzernen oder von Forschungseinrichtungen. Ein Programm des Digitalministeriums soll nun helfen, KI in die Fläche zu bringen, damit auch mittelständische und kleine Unternehmen einen Nutzen daraus ziehen können: In Bayern werden fünf „KI-Regionalzentren“ eingerichtet. Für das Projekt stehen rund neun Millionen Euro zur Verfügung.

„Bisher findet das Thema KI aber vor allem in München und im direkten Umland statt“, stellt Bayerns Digitalminister Fabian Mehring fest. „Ich will die Chancen der KI-Revolution auch zum Mittelstand und in die Fläche bringen.“ Eine Umfrage der Technischen Universität München (TUM) in der Region Heilbronn-Franken im Jahr 2023 ergab beispielsweise, dass nur zwei Prozent der Mittelständler bisher KI anwenden.

