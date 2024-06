Was hinter dem unglaublichen Höhenflug von Nvidia steckt

Plus Der Chiphersteller Nvidia hat den KI-Boom ausgelöst – und ist zugleich sein größter Profiteur. Kann der steile Aufstieg noch höher führen?

Ist der Höhenflug des Chipherstellers Nvidia plötzlich zu Ende? Innerhalb von nur drei Tagen fiel der Aktienkurs des Konzerns zuletzt um 13 Prozent. Damit wurde ein Börsenwert von 550 Milliarden Euro vernichtet. Mittlerweile hat sich der Kurs wieder erholt. Nachdem Nvidia kurz zuvor erst zum wertvollsten Unternehmen an der Börse aufgestiegen war, fiel der Konzern damit wieder hinter Microsoft und Apple zurück. Den raketenhaften Aufstieg, den Nvidia in den vergangenen Monaten hingelegt hat, kann auch dieser Absturz allerdings kaum trüben.

Nvidia profitiert vom Hype um künstliche Intelligenz wie kaum ein anderer Konzern. Zugleich ist das Unternehmen mitverantwortlich für den Boom. Wie wurde aus einem Konzern, der anfangs Grafikkarten für Videospiele herstellte, der unangefochtene Marktführer für Rechensysteme?