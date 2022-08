Wie sich Landwirte gegen Trockenheit rüsten

Plus Die Dürre hat in einzelnen Regionen Deutschlands und Europas einen Teil der Ernte dahingerafft. Vier Experten sprechen über die Sorten der Zukunft und ungewisse Prognosen.

Hohe Temperaturen und kein Niederschlag: Landwirtinnen und Landwirte haben dieses Jahr ganz besonders mit der Dürre zu kämpfen. Dabei gibt es regional zwar große Unterschiede. Langfristig müssen sich jedoch Bauern in ganz Deutschland auf mehr heiße und trockene Sommerperioden einstellen. Welche Sorten sind der Trockenheit besser gewachsen? Wie Flächen am effizientesten bewässert werden? Und wie kommt die Züchtung neuer Arten voran?