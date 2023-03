Landwirtschaft

Wie teuer macht die Inflation Spargel und Erdbeeren aus der Region?

Plus Fehlende Saisonkräfte, Mindestlohn und Trockenheit – heimische Spargel- und Erdbeerhöfe blicken in eine unsichere Zukunft. Landwirt Stephan Seibold erklärt, warum Regionalität Geld kostet.

Spargel aus Peru für 2,99 Euro. Damit warb kürzlich Aldi Süd. Ein Preis, den Landwirt Stephan Seibold nicht bieten kann. Er muss nicht nur die gestiegenen Energiekosten stemmen, sondern seinen Saisonkräften auch einen höheren Mindestlohn zahlen. Das stellt regionale Betriebe bei sinkender Nachfrage vor existenzielle Herausforderungen. Sobald es sich nicht mehr lohnt, würde der Augsburger Landwirt den Verkauf schon mitten in der Saison einstellen.

Aktuell sieht man auf seinem Hof noch wenig von den Früchten seiner Arbeit. Der Spargel ist noch unter langen Folien versteckt bis im April die Saison beginnt. Die Erdbeerpflanzen werden in Folientunneln vor Wind und Wetter geschützt, bis sie in einigen Wochen blühen. Seit 30 Jahren betreibt Seibold seinen Familienbetrieb im Augsburger Süden. "Wir haben schon immer sehr genau gerechnet, aber so eine Situation haben wir noch nie erlebt", sagt der 59-Jährige. In diesem Jahr muss die Spargelernte später starten. Der Grund ist nicht nur das veränderte Wetter, sondern vor allem die Kosten für Saisonarbeiter und -arbeiterinnen. Zwölf Euro bekommen sie pro Stunde. Per elektronischer Zeiterfassung verzeichnet Seibold ihre Arbeitsstunden und die geernteten Kilos.

