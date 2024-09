Tödlicher Unfall auf A3: Polizei sucht unbekannten Zeugen

Nach dem Tod eines 23-Jährigen bei einem Unfall auf der Autobahn 3 sucht die Polizei nach einem unbekannten Zeugen. Er sei mit seinem Wagen zum Unfallzeitpunkt neben dem Lastwagen gefahren, auf den das Auto der beiden Männer bei Rodgau (Landkreis Offenbach) auffuhr, teilten die Beamten mit. Der Unbekannte könnte deshalb weitere Beobachtungen gemacht haben. Sein Auto entdeckten die Ermittler, als sie Aufnahmen einer Überwachungskamera auswerteten.

Am vergangenen Mittwoch waren ein 27 Jahre alte Autofahrer und sein 23-jähriger Beifahrer auf der A3 in Richtung Köln unterwegs, als ihr Wagen offenbar ungebremst von hinten auf den Lastwagen auffuhr, wie es hieß. Durch den Aufprall wurde das Auto demnach gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Der Beifahrer starb noch an der Unfallstelle, während der Fahrer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus kam.