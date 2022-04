Pflege ist mehr als Waschen, Füttern, Händchenhalten

Plus Felix Honsak absolviert in Dinkelscherben die Ausbildung zum Pflegefachmann. Eine anspruchsvolle Arbeit, bei der junge Menschen nach und nach mehr Verantwortung übernehmen können.

Felix Honsak hat einen Beruf, der besonders während der Corona-Pandemie große Aufmerksamkeit bekommen hat: Er ist Auszubildender zum Pflegefachmann im Seniorenheim der Hospitalstiftung Dinkelscherben, dort leben derzeit 79 Menschen. Honsak lernt, wie er sich um Frauen und Männer kümmert, die nicht mehr alleine leben können oder wollen.