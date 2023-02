IT-Ausfall sorgt bei Lufthansa weltweit für Chaos

Bei der Lufthansa ist es am Mittwochmorgen zu einem Ausfall der IT-Systeme gekommen. Flüge verspäten sich oder fallen aus.

Am Mittwochmorgen soll es bei der Fluggesellschaft Lufthansa zu einem IT-Ausfall gekommen sein. daraufhin ist eine bislang unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. Von dem Ausfall sind die Systeme für das Einchecken und für das Boarding betroffen. Laut Bild komme es bei allen Fluglinien der Lufthansa-Gruppe zu Problemen. Am Frankfurter Flughafen stauten sich Flugzeuge wie auch Passagiere. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. Wie es zu dem Systemausfall kam, war zunächst unklar.

Verdi ruft am Freitag zu Streiks an Flughäfen auf

Selbst wenn sich die Probleme schnell lösen lassen, steht am Freitag das nächste Chaos an deutschen Flughäfen an. In der Nacht zum Mittwoch kündigte die Gewerkschaft Verdi an, dann die Airports in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmlegen zu wollen. Verdi rechnet wegen des Streiks mit starken Auswirkungen vor allem im innerdeutschen Flugverkehr – von Verspätungen, über Ausfälle bis hin zum teilweise Erliegen des Luftverkehrs. (mit dpa)

