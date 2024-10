Lkw mit Kühlschränken kippt auf A7 um - Fahrer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 im Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist ein 29-jähriger Lkw-Fahrer leicht verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann sei mit seinem Lkw am Donnerstagnachmittag zwischen der Anschlussstelle Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck auf einen Sattelzug geprallt, teilte die Polizei mit. Der Sattelzugfahrer hatte wegen eines Staus vor der Baustelle am Kirchheimer Dreieck seine Geschwindigkeit verringern müssen.

Durch den Aufprall sei der Lkw des 29-Jährigen, der mit Kühlschränken beladen war, herumgeschleudert worden und zur Seite umgekippt. Er wurde laut Polizei vollständig zerstört. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges und der Ladung mussten zwei der drei Fahrstreifen gesperrt werden, wie es hieß. Es habe sich eine mehrere Kilometer langer Stau gebildet.