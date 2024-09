Acht Menschen bei Unfall auf der Autobahn 5 verletzt

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 5 sind insgesamt acht Menschen verletzt worden. Fünf Menschen wurden davon leicht, drei Menschen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Infolge des Unfalls am Montagabend war die Autobahn in Richtung Norden demnach außerdem fünfeinhalb Stunden lang gesperrt.

Eine Frau war laut der Mitteilung kurz nach dem Auffahren auf die Autobahn an der Anschlussstelle Bad Nauheim aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Auto ins Schleudern geraten. Sie kollidierte demnach mit einer Betonwand auf der linken Seite, ihr Wagen kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Mit leichten Verletzungen konnte sie dort aussteigen.

In der Folge stieß ein 19-Jähriger mit seinem Auto mit dem nun unbemannten Auto der Frau zusammen. Er und seine Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Der Wagen der Frau geriet den Angaben zufolge durch die Kollision auf den linken Fahrstreifen. Dort krachte ein mit fünf Menschen besetztes Auto in den Wagen, es geriet dadurch in den Graben rechts neben der Fahrbahn.

Alle Insassen des Autos wurden dabei verletzt, drei davon so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein Verletzter wurde von einem Rettungshubschrauber transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Gutachter soll dabei helfen. Die Sperrung der A5 hielt bis in die frühen Morgenstunden an.