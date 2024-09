Mercedes-Rückruf: Gewinn schrumpft, China macht Probleme

Turbulenter Wochenausklang aus Sicht von Mercedes-Benz: Zum einen musste der Konzern zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate seine Gewinnprognose nach unten schrauben, zum anderen wurde nun auch noch über einen umfangreichen Rückruf informiert.

Beide Negativmeldungen betreffen den wichtigsten Markt für den deutschen Premiumhersteller, aber auch die hiesige Autoindustrie gesamt: China.

Mercedes Benz: Massenrückruf wegen technischem Defekt in China

Mercedes-Benz muss nämlich in der Volksrepublik einen großen Rückruf starten: Über eine halbe Million Fahrzeug der Pkw-Marke müssen wegen eines technischen Defekts in die Werkstatt rollen.

Als Grund gibt die Deutsche Presse-Agentur ein Problem mit dem Raddrehzahlsensor an, der in heißem und feuchtem Klima anfällig für technische Fehler wird. Die Angaben der dpa beziehen sich auf die chinesische Behörde für Marktregulierung in der chinesischen Hauptstadt Peking.

Mercedes-Rückruf in China – technischer Defekt bei vier Modellreihen

Das Problem kann demnach wichtige Assistenzsysteme wie die Fahrdynamikregelung (ESP) und das Antiblockiersystem (ABS) beeinträchtigen. Der Rückrufplan tritt ab dem 27. November 2024 in Kraft.

Betroffen von dem Mercedes-Rückruf in China sind knapp 242.000 importierte Modelle der A-Klasse und B-Klasse sowie der Mercedes CLA und das SUV GLA. Sämtliche Autos wurden zwischen August 2011 und April 2019 produziert. Hinzu kommen rund 281.000 in China hergestellte GLA-Modelle aus den Jahren 2014 bis 2019.

Der Zeitpunkt des Rückrufs könnte für das Weltunternehmen aus Baden-Württemberg kaum ungünstiger sein:

Mercedes-Absatz in China 2024 bisher deutlich gesunken

Mercedes-Benz hatte Stunden zuvor seine Gewinnprognose für das laufende Jahr gesenkt. Besonders das schwächelnde China-Geschäft drückt auf die Bilanz – wozu sich nun auch technische Probleme gesellen.

Inwiefern sich der Rückruf auf das Vertrauen der Kundschaft im Reich der Mitte auswirkt, bleibt abzuwarten: Im ersten Halbjahr 2024 verkaufte die Pkw-Marke Mercedes-Benz Cars 278.700 Fahrzeuge. Im gleichen Vorjahreszeitraum konnten noch 377.200 Mercedes-Modelle verkauft werden.