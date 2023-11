Mertingen

vor 20 Min.

Deutschlands größte Luft-Wärmepumpe mit Ökostrom geht in Betrieb

Plus In Mertingen soll eine Großwärmepumpe Heizenergie für etliche Haushalte liefern. Durch den Betrieb mit grünem Strom ist das Projekt in Deutschland wohl einmalig.

Von Michael Kerler

Die Heizungen in Deutschland sollen Stück für Stück von den Energieträgern Öl und Gas fortkommen. Was aber sind die Alternativen für die Millionen Bestandsgebäude im Land? Ein Projekt in unserer Region könnte eine Antwort liefern: In Mertingen im Kreis Donau-Ries geht in dieser Woche eine industrielle Großwärmepumpe in Betrieb, die über ein Nahwärmenetz zahlreiche Haushalte des 3500-Einwohner-Ortes auf besonders klimafreundliche Weise versorgen wird. Realisiert wird das Projekt von dem Unternehmen GP Joule aus Buttenwiesen, das rund 700 Beschäftigte hat. "In dieser Größenordnung ist das Konzept deutschlandweit einmalig", sagt Felix Schwahn, Geschäftsführer von GP Joule Wärme.

Die Wärmepumpe ergänzt bereits bestehende Erzeugungsanlagen des Nahwärmenetzes in Mertingen. Seit 2016 werden über ein 14 Kilometer langes Netz an Leitungen inzwischen rund 250 Haushalte, Gewerbebetriebe und kommunale Gebäude wie die Schule und der Kindergarten mit Wärme zum Heizen und für das Warmwasser beliefert. Die Energie stammt bisher von zwei Biogasanlagen und einem mit Hackschnitzeln befeuerten Biomassekessel. Betrieben wird das Netz von einer Gesellschaft, an der sich die Gemeinde mit 55 Prozent und GP Joule mit 45 Prozent beteiligt haben. Es ist eine Erfolgsgeschichte: "Die Nachfrage nach Fernwärme ist hoch, sodass das Netz weiter ausgebaut wird", sagt Schwahn. Im kommenden Jahr startet ein neuer Bauabschnitt. Weitere zwei Kilometer Leitung kommen hinzu, 60 Haushalte sollen zusätzlich angeschlossen werden. Dafür ist auch mehr Wärme nötig.

