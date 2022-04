Ärger und Sorge melken mit: Milchbauern zwischen Tierwohl und Preisdruck

Plus Die Gesellschaft will mehr Tierwohl. Gleichzeitig setzen Handelskonzerne die Milchbauern unter Druck. Manche von ihnen werden den Strukturwandel nicht überleben.

Die, die bald verschwinden, heißen Erna, Isolde, Franzi, Isabella, Pia, Pinie, Petra und Ida. Jahrelang standen sie an ihrem Platz, jeden Tag. Ida ist die älteste von ihnen. Ihr Fell ist weiß-braun gefleckt. Sie senkt den Kopf, sucht Futter, frisst. Ida ist elf Jahre alt.