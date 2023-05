Nachhaltigkeit

Bayern unterstützt mit seinem Pensionsfonds klimaschädliche Industrien

Plus 1,7 Milliarden Euro aus Bayerns Pensionsfonds sind in Unternehmen investiert. Inwieweit die mit den Klimazielen vereinbar sind, spielt kaum eine Rolle. Andere Bundesländer machen vor, dass es anders geht.

Der Freistaat Bayern will bis 2040 klimaneutral sein, so ist es im bayerischen Klimaschutzgesetz festgelegt. Ebendieser Freistaat investiert aber viele Millionen Euro öffentlicher Gelder in Mineralölkonzerne wie ExxonMobil, Total Energies, Enel oder Eni. Das zeigen Recherchen des Recherchenetzwerks Correctiv in Zusammenarbeit mit unserer Redaktion.

Das Geld kommt aus dem Bayerischen Pensionsfonds. Der soll die Kosten abmildern, die auf den Freistaat in den kommenden Jahren zukommen. Das Problem: der demografische Wandel. In den kommenden Jahren gehen zehntausende Beamtinnen und Beamte in den Ruhestand. Deren Pension wird aus dem Haushalt bezahlt. Um zu verhindern, dass dadurch ein Loch im Etat entsteht, investiert der Freistaat Geld an der Börse. Das soll nachfolgende Generationen entlasten. Ein Investment in die Zukunft also.

