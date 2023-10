Nachruf

vor 32 Min.

Trauer um Ignaz Walter: Vom Maurer zum Architekten eines Weltkonzerns

Ignaz Walter ist im Alter von 87 Jahren in Augsburg, seiner Heimatstadt, gestorben. Erst 2020 hatte er sein neues Buch vorgestellt.

Plus Ignaz Walter hatte fast aus dem Nichts einen der größten europäischen Baukonzerne geschaffen, der am Ende auf tragische Weise unterging. Seine Wut drehte er ins Positive. Nun ist er gestorben.

Von Nicole Prestle, Michael Kerler Artikel anhören Shape

Den schwärzesten Tag seines Lebens markiert der 1. Februar 2005. Die Walter Bau AG, einer der größten Baukonzerne Europas, muss Insolvenz anmelden. Das Unternehmen wird zerschlagen, Tausende Mitarbeiter verlieren ihre Stelle. Ignaz Walter, der das Unternehmen über Jahre aufgebaut hat, trifft dies hart. Doch Walter ist ein Kämpfer, Weggefährten sagen, seine dynamische unternehmerische Veranlagung und sein strategisches Denken und Handeln konnten Mauern einreißen. Solche Hindernisse – Walter wird sie in seinem Leben mehrfach überwinden.

Ein Untergang kann einen Unternehmer in Verzweiflung stürzen. Ignaz Walter lässt dies nicht zu. Er poltert, tobt, wütet, aber er verzweifelt nicht, wird nicht depressiv. „Sie haben mir zwar mein Lebenswerk – einen Weltkonzern – zerstört, aber nicht mich“, sagt er später in einem Interview unserer Redaktion. „Ich wundere mich, dass ich das alles überlebt habe. Je älter ich werde, umso mehr staune ich darüber.“ Walter dreht die Wut ins Positive. In Tatkraft, neue Ideen und einen großen Sinn für Gerechtigkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen