Bankier Friedrich von Metzler ist tot

Er war das Gesicht eines traditionsreichen Bankhauses: Friedrich von Metzler ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Seit 1674 ist die Familie im Geschäft, das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. ist die älteste Privatbank in Deutschland in ununterbrochenem Familienbesitz.

Friedrich von Metzler unterstütze mit seiner Stiftung soziale Projekte

Von Metzler wurde in den 1960er Jahren überwiegend bei Investment- und Kreditbanken in Großbritannien, den USA und Frankreich ausgebildet. 1969 begann er im Bankhaus Metzler zu arbeiten und wurde 1971 persönlich haftender Gesellschafter des Instituts. Die Bank macht ihr Geschäft unter anderem in der privaten Vermögensverwaltung und dem Pensionsmanagement für Unternehmen.

Von Metzler förderte mit der Metzler-Stiftung leidenschaftlich Kultur und soziale Projekte, etwa Stipendien für arbeitsuchende Akademiker aus Südeuropa. Außerdem fördert die Familie den Finanzplatz Frankfurt. In den 1980er und 1990er Jahren wandelte Friedrich von Metzler die Frankfurter Wertpapierbörse in die Deutsche Börse AG um und saß später lange im Aufsichtsrat des Konzerns.

Friedrich von Metzlers Sohn wurde entführt und ermordet

Im Herbst 2002 wurde von Metzlers jüngster Sohn Jakob (11) entführt und ermordet. Viele bewundern die Würde, mit der er und seine Frau Sylvia das durch mehrere Klagen des Kindermörders immer wieder aufgewühlte Leid ertrugen. Öffentlich äußerte sich die Familie nicht zu dem Verbrechen. Trotzdem war ihr die ZDF-Verfilmung zum zehnten Jahrestag ein persönliches Anliegen. „Der Fall Jakob von Metzler“ zeigte, wie sehr sich die Polizei eingesetzt hat – auch mit einer umstrittenen Folterdrohung gegen den Mörder.

Wo immer er in den vergangenen Jahren auftrat, sah man Friedrich von Metzler lächeln. Ein Kaufmann, der sich selbst als „Menschenfreund“ beschrieb, gut zuhören konnte, gerne lachte und genießen konnte. „Das Wichtigste im Leben sind Frau, Kinder und Beruf. Wenn das alles stimmt, dann ergibt sich auch die Kraft.“ (mit dpa)