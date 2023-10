Nachruf

Buchloe: Alpina-Chef Burkard Bovensiepen tot - ein Nachruf

Plus Einst machte er seine Leidenschaft für leistungsstarke Motoren zum Beruf. Nun ist Alpina-Chef Burkard Bovensiepen aus Buchloe im Alter von 87 Jahren gestorben.

Von Matthias Kleber

Ein Mann mit Charisma, jemand der vorangeht, perfektionistisch, aber doch Genussmensch - so wird Burkard Bovensiepen von Angehörigen und Bekannten beschrieben. Mit seinem Pioniergeist veränderte er die deutsche Automobilindustrie. Jetzt ist der Alpina-Gründer im Alter von 87 Jahren gestorben.

In der Region bekannt wurde der gelernte Werkzeugmacher durch sein 1965 gegründetes Unternehmen. Ursprünglich mit acht Mitarbeitern und in Kaufbeuren ansässig, zog es Alpina fünf Jahre später in die Gennachstadt, wo sich der BMW-Veredler unter der Leitung Burkard Bovensiepens auch überregional einen Namen machte. Die Basis für den Erfolg: die Zusammenarbeit mit BMW.

