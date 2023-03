Modegeschäft Uniqlo eröffnet in der Münchner Fußgängerzone

Der japanische Bekleidungshändler Uniqlo will eine Filiale in München errichten. Das Geschäft wird einen prominenten Platz in der Fußgängerzone einnehmen.

Die Fußgängerzone in München bekommt prominenten Zuwachs: Die japanische Modekette Uniqlo zieht in die Neuhauserstraße zwischen Stachus und Marienplatz. Dort will Uniqlo einen Flagship-Store, also ein Vorzeigeprojekt, errichten: Im historischen Gebäude der Alten Akademie, im Herzen der Einkaufsstraße, soll das Modegeschäft bald über vier Etagen auf rund 2300 Quadratmetern residieren.

Uniqlo-Filialen gibt es in Deutschland bisher in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln und Stuttgart. In München ist es das erste Geschäft. Im Sortiment sind Damen-, Herren-, Kinder- und Baby-Kleidung, die als schlicht und gut bezahlbar gelten. In den vergangenen Jahren hat sich Uniqlo einen Namen in der Branche dafür gemacht. Die Ware wird überwiegend in China produziert.

Offiziell bestätigt ist der neue Mieter in München allerdings noch nicht. Der Mietvertrag sei aber bereits unterzeichnet, wie die Signa-Gruppe, die die Alte Akademie vor einigen Jahren erworben hat, laut der Münchner Zeitung tz mitteilte. Zwar gab die Immobiliengruppe den Namen des Mieters nicht selbst bekannt, widersprach jedoch auch nicht, als der Immobilienverband IVD den Bekleidungshersteller Uniqlo vermeldete.

Neben Uniqlo wird es in der Alten Akademie auch Büroflächen, Mietwohnungen und Gastronomie geben. Aktuell wird der denkmalgeschützte Bau noch saniert. Die Bauarbeiten sollen laut Münchner Abendzeitung jedoch noch in diesem Jahr beendet werden. Ein Öffnungsdatum von Uniqlo steht noch nicht fest.

