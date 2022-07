Nord Stream 1

Geht Bayern das Gas in der Energiekrise schneller aus als dem Norden?

Plus Die Speicher sind weniger gefüllt, die LNG-Terminals entstehen an den Küsten. Mangelt es Deutschland an Gas, könnte es gerade in Bayern schwierig werden.

Von Michael Kerler

Selten hat eine Pipeline so viel Aufmerksamkeit bekommen: Seit Montagmorgen fließt durch die Pipeline Nord Stream 1 kein Gas mehr durch die Ostsee Richtung Deutschland. Grund sind reguläre Wartungsarbeiten. Geht alles seinen geregelten Gang, müsste die Pipeline nach zehn Tagen wieder ans Netz gehen.

