Dachsbau am Bahndamm – Züge sollen bald wieder fahren

Entwarnung für Bahnreisende in Oberbayern: Nachdem die Strecke zwischen Weilheim und Peißenberg wegen eines Dachsbaus in den Gleisen gesperrt wurde, sollen die Züge am Dienstag wieder fahren. Die Arbeiten sollen im Laufe des Montags abgeschlossen werden, wie die Bayerische Regionalbahn (BRB) mitteilte.

Ob es auch am Dienstag noch zu Verspätungen kommt, müsse sich im laufenden Betrieb herausstellen, sagte eine BRB-Sprecherin. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren.

Dachsbau laut Deutscher Bahn unbewohnt

Der Dachsbau wurde den Angaben zufolge bei einer Streckenbegehung der DB InfraGo AG entdeckt. Seit Mittwochabend ging daher auf der Bahnstrecke nichts mehr. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) mitteilte, stellte die zuständige Jagdbehörde am Freitag fest, dass der Dachsbau unbewohnt sei. Am Samstag begannen Arbeiter damit, den Bau mit Beton zu füllen. Über das Wochenende sei der Beton ausgehärtet, er sollte im Laufe des Tages verpresst werden.

Der Gleisaufbau wird laut BRB durch die Tiere unterhöhlt - das könne Gefahren für den Bahnverkehr bringen. Bereits im vergangenen Jahr habe sich fast an derselben Stelle ein Biber wohnlich eingerichtet. Auch dieser Bau sei bei einer Streckenbegehung gefunden worden.