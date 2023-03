Öl- und Gasheizung

16:26 Uhr

Heizung: Austauschpflicht? Das ist nach dem Ampel-Gipfel bekannt

Muss sie raus, oder kann sie bleiben? Was die Ampel-Koalition zum Thema Heizungs-Austausch entschieden hat.

Die Ampel-Koalition hat in dieser Woche bei einem Gipfel über den Austausch von Heizungen beraten. Was bei dem umstrittenen Thema jetzt feststeht - und was nicht.

Von Ann-Katrin Hahner Artikel anhören Shape