Klare Sicht bei Sonne: So geht Fensterputzen ohne Streifen

Die Sonne scheint durchs Fenster - und schon sieht man darauf Streifen? Das Mittel dagegen? Von außen nach innen und von oben nach unten putzen.

Das heißt: Zunächst, so der Rat des Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW), wird der Schmutz oben vom Fensterrahmen entfernt, dann an den Seiten und am unteren Teil des Rahmens. Anschließend mit einem Eimer Wasser, etwas Geschirrspülmittel und einem möglichst frischen Tuch oder Fensterschwamm die Glasscheibe reinigen.

Vogel- oder Insektenkot lässt man am besten etwas einweichen, damit er sich leichter entfernen lässt. Den Schwamm oder das Reinigungstuch sollte man außerdem immer wieder gründlich im Eimer ausspülen. Denn bleiben hier Schmutzpartikel hängen, sind Kratzer auf der Scheibe möglich.

Abzieher beim Abziehen nicht absetzen

Nun die Rahmen und Glasflächen mit einem Abzieher trocknen. Damit dabei keine Streifen entstehen, die Gummilippe des Abziehers am besten ohne Absetzen Bahn für Bahn über die Scheibe führen. Anschließend das Wasser an der Gummilippe des Abziehers mit einem trockenen Lappen abwischen. Das vermeidet Wasserränder und Streifen, wenn man den Abzieher neu ansetzt. Kleine Resttropfen am Fensterrand entfernt man am besten, indem man mit einem weichen, trockenen Tuch nachwischt.

Auf der Scheibe sind dennoch Schlieren oder punktuelle Verschmutzungsreste? Der IKW empfiehlt, ihnen gezielt mit Glasreiniger aus der Sprühflasche zu begegnen - und sie anschließend mit einem weichen Tuch wegzupolieren.