Ein Stück aus der Region bei Fußball-EM und Olympia

Für die deutsche Mannschaft hat es nicht gereicht für das Finale bei der Fußball-Europameisterschaft. Aber immerhin ein Unternehmen aus der Region war bis zum Ende des Turniers prominent in der Hauptstadt vertreten. Die Firma Polytan aus dem kleinen Markt Burgheim, zwischen Rain am Lech und Neuburg an der Donau, hat unter anderem den Rasen für die Fanmeile im Tiergarten geliefert.

