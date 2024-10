Dieser orthopädische Roller soll Krücken ersetzen

An Wunder glaubt Andreas Hertle nicht. Dafür unverbrüchlich an die Kraft einer guten Idee. Orthoscoot – so wie ihr gleichnamiges Produkt heißt die Firma, die Hertle vor elf Jahren gegründet hat. Der heute 49-Jährige hatte davor 13 Jahre lang HiFi-Geräte der Luxusklasse verkauft. Als gelernter Radio- und Fernsehmechaniker erfüllt ihn das lange Zeit. Aber immer wieder fallen ihm Dinge auf, mit denen man die Geräte noch besser machen könnte. Doch als Händler kann er seine Ideen nicht umsetzen.

