Haben Apotheker Paxlovid illegal weiterverkauft?

Apotheker werden verdächtigt, das staatlich bezahlte Corona-Medikament Paxlovid illegal weiterverkauft zu haben. Das Bundesgesundheitsministerium soll einem Bericht zufolge Anzeige erstattet haben.

Im Februar 2022 hatte die Bundesregierung eine Million Packungen des Corona-Medikaments Paxlovid beim US-Pharmariesen Pfizer eingekauft und Apotheken kostenlos für die Versorgung betroffener Patienten zur Verfügung gestellt. Knapp ein Jahr später stellte das Bundesgesundheitsministerium dann fest, das einzelne Apotheken auffallend große Mengen des Medikaments bestellt hatten – teilweise mehr als 1000 Packungen.

Es bestand der Verdacht, dass die Apotheken Paxlovid illegal weiterverkauft haben. Wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung nun berichten, schickte das Gesundheitsministerium mehr als 25 Staatsanwaltschaften Strafanzeigen gegen Apotheker. In den meisten Fällen laufen die Ermittlungen noch. In Bayern wurden in diesem Zusammenhang vor drei Wochen mehrere Apotheken in Oberbayern, Mittelfranken, Oberfranken und in der Oberpfalz durchsucht. Sie sollen das Medikament "unter Missachtung der Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums verkauft und dadurch unterschlagen haben", wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf Oberstaatsanwalt Matthias Held berichten.

Ermittlungen wegen Paxlovid gegen Apotheker gestalten sich schwierig

In einem Fall in Baden-Baden hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen inzwischen abgeschlossen und kurz vor Weihnachten Anklage gegen einen Apotheker erhoben. Der Vorwurf lautet Untreue in Tateinheit mit unerlaubtem Großhandelstreiben. Er soll knapp 1400 Packungen Paxlovid ins Ausland verkauft haben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Es ist kaum möglich, nachzuvollziehen, ob die Medikamente illegal weiterverkauft oder nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums entsorgt wurden, wie einzelne Apotheker behaupten.

Bund soll pro Paxlovid-Packung 650 Euro bezahlt haben

Deutschland hat pro Packung Paxlovid laut den Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung etwa 650 Euro an Pfizer bezahlt. Dieser Preis wurde weder vom Gesundheitsministerium noch vom Pharmakonzern bestätigt. Auf Anfrage soll das Ministerium nur mitgeteilt haben, dass 560.000 Packungen vom Großhandel an Apotheken ausgeliefert worden seien. Wie viele davon bei Patienten ankamen, sei aus datentechnischen Gründen nicht nachvollziehbar.

Nach Angaben von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung lassen aber die Zahlen des Bundesamts für Soziale Sicherung BAS einen Rückschluss zu. Denn Großhandel, Apotheker und Ärzte können für jede verordnete Packung eine Gebühr von insgesamt knapp 60 Euro abrechnen, die das BAS erstattet. Das Bundesamt hat bis Ende 2023 dafür mehr als 18 Millionen Euro bezahlt. Schätzungsweise könnten demnach 30.000 Packungen abgegeben worden sein. Das bestätigt weder das Gesundheitsministerium noch das BAS.

Lesen Sie dazu auch

Pfizer startet Direktvertrieb von Paxlovid in Deutschland

Am Montag (15. Januar) hat Pfizer den Direktvertrieb von Paxlovid in Deutschland gestartet. Künftig bezahlen also Krankenkassen das Medikament. Diese müssen dafür aber deutlich mehr ausgeben. Im Apothekenverkauf soll Paxlovid demnach 1150 Euro pro Packung kosten.