Gleich zwei Straßenbahnunfälle in Mannheim

In Mannheim hat es an einem Tag gleich zwei Unfälle zwischen Autos und Straßenbahnen gegeben. Am Morgen wollte zunächst eine Autofahrerin abbiegen und übersah dabei eine Straßenbahn, wie die Polizei mitteilte. Die 24-Jährige verletzte sich leicht und kam ins Krankenhaus, Fahrgäste und Fahrer der Straßenbahn blieben unverletzt.

Am Vormittag übersah dann laut Polizei ein weiterer Autofahrer eine vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Es kam ebenfalls zum Zusammenstoß. Dabei drehte sich der Wagen des Mannes und stieß gegen ein geparktes Auto. Der 42 Jahre alte Fahrer wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr geborgen. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

In der Straßenbahn befanden sich keine Gäste, die 49 Jahre alte Straßenbahnfahrerin blieb unverletzt.