Raumfahrtgipfel

vor 45 Min.

Bayern will ein Kontrollzentrum für die Mondmission in Oberpfaffenhofen

Plus Die USA und andere Länder wollen wieder Menschen zum Mond bringen. Bayern schlägt vor, dass das Kontrollzentrum für eine Mondmission nach Oberpfaffenhofen kommt.

Von Michael Kerler Artikel anhören Shape

Die USA haben mit anderen Ländern das Ziel, in absehbarer Zeit wieder Menschen auf den Mond zu bringen. Die europäischen Staaten sind hier eingebunden. Der Freistaat setzt sich jetzt dafür ein, dass ein Kontrollzentrum für künftige Mondmissionen nach Bayern kommt. "Das ist die Vision, ein Mondkontrollzentrum in Bayern", sagte CSU-Ministerpräsident Markus Söder auf einem Bayerischen Raumfahrtgipfel, der am Mittwoch am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen stattfand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen