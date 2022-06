Wie mit Abfall Geschäfte gemacht werden können

Plus Mit Müll lässt sich Geld machen. Und der Umwelt helfen. Wie das geht? Ein Rundgang durch die Münchner Messe IFAT.

Müll ist nicht nur Müll, da steckt viel mehr drin. Geld zum Beispiel. Abfall war einer der Schwerpunkte bei der IFAT 2022, der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft in München. Zweiter war das Wasser. Beide Schwerpunkte sind globale Kernthemen und Herausforderungen der Zukunft, entsprechend groß war das Angebot: 3305 Aussteller aus 58 Ländern und Regionen präsentierten auf 260.000 Quadratmetern Gesamtfläche In- und Outdoor ihre innovativen Ideen, von der Biomülltüte bis zum nachhaltigen Städtebau oder Hochwassermanagement, vom vielversprechenden Start-up bis zum Riesenkonzern.