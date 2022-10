Red Bull

18:00 Uhr

Streit ums Mateschitz-Erbe: Ohne Thailand geht bei Red Bull nichts

Plus Die Ursprünge von Red Bull gehen auf Thailand zurück. Dort halten die Yoovidhyas 51 Prozent der Unternehmensanteile. Sie reden mit, wer Red Bull künftig auf österreichischer Seite führt.

Von Felix Lill Artikel anhören Shape

Der Getränke- und Marketingkonzern Red Bull hat seinen Ursprung nicht in Österreich, sondern in Thailand. Die dortigen Eigentümer sind noch umstrittener als der kürzlich verstorbene Dietrich Mateschitz in seiner Heimat. Die Yoovidhyas stehen für ein korruptes politisches System.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen