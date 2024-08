Warum ein Milchbauer aus Ustersbach den ersten bayerischen Haferdrink herstellt

Als Sohn eines Milchbauern gehören Kühe und Kuhmilch schon immer zum Alltag von Markus Zott. Der 31-Jährige ist auf einem Hof in Ustersbach im Landkreis Augsburg aufgewachsen. Als Zott vor der Frage steht, ob und wie er den elterlichen Betrieb in Zukunft weiterführen möchte, kommt er ins Nachdenken - und dadurch auf eine außergewöhnliche Geschäftsidee: Unter dem Namen „Bayernglück“ entwickelt der Landwirt den ersten Haferdrink, der komplett in Bayern produziert wird. „Pflanzliche Drinks werden Kuhmilch nie komplett ersetzen, dennoch werden sie immer beliebter“, erklärt Zott. Durchaus ungewöhnliche Worte von einem Landwirt, der mit Milchkühen aufgewachsen ist. Wie kam es dazu?

Paula Binz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ustersbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis