Steuerbonus bei der Rente: So viel Geld sollen Rentner künftig bekommen

Rentner sollen einen Steuerbonus bekommen und zwar dann, wenn sie länger arbeiten. Wie viel mehr Geld sie dadurch bekommen könnten, lesen Sie im Artikel.

Deutschland plagt ein großes Problem: der Fachkräftemangel. Gleichzeitig wollen Erwerbstätige immer früher in den Ruhestand gehen und warten nicht auf ihr eigentliches Renteneintrittsalter - auch wenn sie dann Abschläge in Kauf nehmen müssen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, überlegt sich die Politik Maßnahmen. Nun plant Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) einen Steuerbonus. Rentner sollen dadurch künftig mehr Geld in der Tasche haben.

Steuerbonus bei der Rente: Wie sollen Rentner mehr Geld bekommen?

Hubertus Heil plant einen Steuerbonus. Bis zum Sommer soll das Konzept stehen. Bis dahin will er noch mit Ökonomen, Gewerkschaften, Experten und den Koalitionspartnern FDP und Grüne sprechen, wie er gegenüber der Bild verraten hat.

Längeres Arbeiten soll attraktiver werden. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, über das Renteneintrittsalter hinaus beruflich aktiv zu bleiben, sollen den Steuerbonus bekommen. "Wir diskutieren darüber, ob es finanzielle Anreize gibt, zum Beispiel, bei der Besteuerung dafür zu sorgen, dass es sich noch mehr lohnt für die, die wollen und können, zu arbeiten", erklärt der Bundesarbeitsminister.

2024 liegt der Grundfreibetrag bei 11.604 Euro pro Jahr. Dazu soll der Extra-Freibetrag kommen. Für Erwerbstätige würde das bedeuten, dass sie trotz gleichbleibendem Lohn mehr Geld bekommen, da sie weniger Steuern zahlen müssen. Die entscheidende Frage, wie hoch dieser neue Freibetrag bei der Einkommenssteuer sein soll, kann der Bundesarbeitsminister derzeit aber noch nicht beantworten.

Heil möchte aber nicht nur Erwerbstätige dazu ermuntern, länger zu arbeiten, sondern will auch Witwen und Witwer animieren, sich wieder einen Job zu suchen. "Ich kenne ganz viele Frauen, die ihre Angehörigen pflegen, ihre Männer in der Regel. Dann sterben die, dann kriegen die Witwenrente. Und wenn die dann wieder arbeiten wollen, wird das voll auf die Witwenrente angerechnet. Das will ich ändern: Dass wir großzügiger sind, dass sich Arbeit, für die, die das wollen, lohnt." Auch hier steht noch nicht fest, wie viel Witwen und Witwer anrechnungsfrei hinzuverdienen dürfen.

Übrigens: Es gibt bereits die Flexi-Rente. Damit können Arbeitnehmer den Übergang in die Rente flexibel gestalten.

Steuerbonus bei der Rente: Wie viel Geld könnten Rentner dadurch mehr bekommen?

Noch steht nicht genau fest, wie hoch der neue Freibetrag ausfällt. IW-Steuerexperte Tobias Hentze hat aber bereits exemplarisch dargelegt, wie viel mehr Geld Rentner bekommen könnten:

Extra-Freibetrag von 1000 Euro: 15,83 Euro netto mehr pro Monat

Extra-Freibetrag von 2000 Euro: 31,67 Euro netto mehr pro Monat

Extra-Freibetrag von 3000 Euro: 47,50 Euro netto mehr pro Monat

Extra-Freibetrag von 4000 Euro: 63,30 Euro netto mehr pro Monat

Extra-Freibetrag von 5000 Euro: 79,12 Euro netto mehr pro Monat

Rente und Arbeiten: Wie sehr kann der Steuerbonus die Staatskasse entlasten?

Nicht nur die Erwerbstätigen sollen künftig durch den Steuerbonus mehr Geld in der Tasche haben, sondern auch der Staat. "Wenn es mal gelänge, 100.000 Menschen fit zu halten und zu motivieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, ein Stück länger zu arbeiten, dann wären das pro Jahr ungefähr zwei Milliarden Euro", erklärt Heil gegenüber der Bild. Für die Einkommenssteuer bedeute das ein Plus von einer Milliarde Euro, für die Sozialversicherungen von 1,5 Milliarden Euro.

Übrigens: Auch Rentner müssen eine Steuerklärung abgeben. Mit ein paar Tipps können sie dabei noch viel Geld sparen.