Sie bereiten den Weg zu 100 Prozent erneuerbarer Energie

Entriegelt Stephan Herrmann die Tür, fällt der Blick auf das, was ein weiterer Baustein der Energiewende in Deutschland sein kann. „Wir wollen das fehlende Puzzlestück bereitstellen, um 100 Prozent erneuerbare Energien zu schaffen“, sagt der 39-Jährige. Das Ergebnis ist der grüne Container vor dem er hier, im Gewerbegebiet von Eresing nahe des Ammersees, steht und in dessen Innerem sich allerlei Technik verbirgt. Entstanden ist in kurzer Zeit ein Unternehmen mit inzwischen rund 110 Mitarbeitern, das Herrmann zusammen mit vier Mitgründern ins Leben gerufen hat. Reverion gilt als eines der hoffnungsvollsten Startups in Bayern. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Energiepreis, erhielten die Gründer bisher nach eigenen Angaben rund 30 Millionen Euro an Förderungen und Kapital. Inzwischen ist Reverion dabei, in die Serienproduktion zu gehen. Besonders für den ländlichen Raum und Biogas-Landwirte können neue Chancen entstehen.

