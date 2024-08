Warum die Raketenstufe der Rocket Factory Augsburg explodiert ist

Das Video von dem Vorfall dauert nur wenige Minuten. Doch die Bilder der BBC vom vergangenen Montag zeigen, wie sich die Arbeit vieler Monate in einem riesigen Feuerball zu Schrott verwandelt. Bei einem Feuertest auf dem Weltraumbahnhof SaxaVord Spaceport auf den Shetlandinseln ist eine Raketenstufe des Unternehmens Rocket Factory Augsburg (RFA) komplett zerstört worden.

Bei dem Test sollten zum ersten Mal neun Triebwerke gleichzeitig gezündet werden. Dabei kam es zu einer Anomalie, die nicht mehr beherrschbar war. Direkt im Anschluss an das Desaster war unklar, was den Zwischenfall ausgelöst hat. Nun hat sich RFA-Vorstandsmitgleid Stefan Brieschenk erstmals öffentlich geäußert.

Ein Sauerstoffbrand konnte nicht mehr gestoppt werden

In einem Post auf der Karriere-Plattform Linkedin schreibt er am Montag: „Wir analysieren gerade die Details und beurteilen die Situation. Wir haben uns die gesamte Hardware vor Ort genau angesehen – und vor ein paar Minuten eine interne Überprüfung abgeschlossen. Die Grundursache in diesem sehr vorläufigen Stadium scheint ein Sauerstoffbrand in einer der Turbopumpen gewesen zu sein. Dieser Motor und diese Turbopumpe sind zuvor ohne Probleme gelaufen. Acht Triebwerke zündeten. Wir hatten mehrere Backup- und Sicherheitssysteme installiert, die alles abschalten sollten – aber am Montag lief es nicht wie geplant.“

Auf Nachfrage erklärte ein Unternehmenssprecher, zum aktuellen Zeitpunkt könne man keine weiteren technischen Details bekannt geben. Die Raketenstufe, die aus Augsburg nach Schottland geliefert wurde, ist nicht mehr zu gebrauchen. Eine neue Raketenstufe, an der in Augsburg gebaut wird, ist bislang nicht fertig. Auf Nachfrage konnte der Unternehmenssprecher nicht sagen, wann ein neuer Triebwerkstest stattfinden kann. Es scheint aber unwahrscheinlich, dass die Zeit dafür in diesem Jahr noch reicht.