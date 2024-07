Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem über rot gefahrenen Auto in Aßlar (Lahn-Dill-Kreis) ums Leben gekommen. Der Mann erlag am Montag noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die 28-jährige Autofahrerin sei zuvor offensichtlich bei Rot über die Kreuzung gefahren. Die Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen und hat einen Gutachter mit einer Rekonstruktion des tödlichen Zusammenstoßes beauftragt. Kurz nach dem Unfall versammelten sich den Angaben zufolge zahlreiche Schaulustige an der Unfallstelle. Einige Gaffer filmten oder fotografierten demnach mit ihren Handys. Die Polizei baute eine Sichtschutzwand auf.

