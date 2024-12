In Augsburg werden keine Schweine mehr geschlachtet

Die Nachricht kam für Landwirte überraschend: Am Augsburger Schlachthof können keine Schweine mehr angeliefert werden. Das Unternehmen hat die Schlachtung in diesem Bereich eingestellt. Stattdessen werden in der Proviantbrachstraße nur noch Rinder getötet und zerlegt.

Georg Rauch, Geschäftsführer des Augsburger Schlachthofs, räumt ein: „Für uns war das keine einfache Entscheidung.“ Man kenne seine Lieferanten und Kunden. Die Tiere, die dort angeliefert werden, stammen von Landwirten aus der Region, die Metzger, die die Schweinehälften weiterverarbeiten, aus dem Umland. So, wie vielen Verbrauchern wichtig ist, dass ihre Wurst oder ihr Schnitzel aus der Region kommen.

Bei Tönnies werden 25.000 Schweine am Tag geschlachtet

Doch der Bereich der Schweineschlachtung sei mit der Zeit zu klein geworden, um noch rentabel arbeiten zu können, sagt Rauch. In Augsburg wurden zuletzt weniger als 300 Schweine pro Woche geschlachtet. Es gab auch Zeiten, da war es das Zehnfache. Zum Vergleich: Bei Vion in Landshut sind es derzeit 12.000 pro Woche, beim Schlachthof-Riesen Tönnies allein am Hauptstandort Rheda-Wiedenbrück 25.000 Schweine pro Tag. „Da können wir nicht mithalten“, sagt Rauch.

Am Schlachthof spürt man die hohen Energiekosten: Denn es braucht Strom, um die Kühlanlagen zu betreiben, Gas, um etwa die Borsten der Schweine abzuflammen. Hinzu kämen höhere Kosten für die Fleischbeschau und Probleme, Mitarbeiter zu finden. Etwa 30 Personen sind derzeit am Augsburger Schlachthof beschäftigt, der in seiner jetzigen Form 2004 neu gebaut wurde.

Landwirte und Metzger hat die kurzfristige Einstellung des Schlachtbetriebs dennoch kalt erwischt. Reiner Naumann, Obermeister der Augsburger Fleischerinnung, ärgert sich: „Muss man das zwei Wochen vor Weihnachten machen?“ Doch eine erste Lösung scheint es schon zu geben: Die angeschlagene Metzgerei Schmid in Buttenwiesen, die jüngst Insolvenz angemeldet hat, dürfte die Schweineschlachtungen übernehmen. Naumann spricht von einer guten und tierverträglichen Lösung. „Für uns ist es wichtig, dass wir in gewohnter Weise unser Fleisch bekommen.“

Vor allem die kleineren Betriebe sind nicht ausgelastet

Und es trifft ja nicht nur Augsburg: Auch in München wurde Mitte 2023 die Schweineschlachtung eingestellt. Der Grund sind auch hier die stark zurückgegangenen Schlachtzahlen. Im Mai stellte der städtische Schlachthof in Bamberg seinen Betrieb ein. In Bayern gibt es derzeit 1600 Schlachtstätten vom kleinen Metzger bis zum Großschlachthof – und damit noch eine vergleichsweise gut ausgeprägte regionale Versorgung. Doch wie es heißt, haben vor allem die kleineren Betriebe ein Auslastungsproblem.

Ein Problem des Schlachthofs: Immer mehr Weiterverarbeiter wie das Birkenhof-Fleischwerk in Donauwörth, verschwinden vom Markt.

Das mag auch daran liegen, dass der Appetit auf Fleisch immer mehr verloren geht. Im vergangenen Jahr hat jeder Deutsche im Schnitt 27,5 Kilo Schweinefleisch gegessen – ein Minus von 14 Prozent. Und: In den vergangenen zehn Jahren hat fast die Hälfte der Schweinehalter im Freistaat aufgegeben, die Zahl der Tiere ist ebenfalls stark gesunken. Rauch fügt hinzu: „Und je weniger Metzger es gibt, desto weniger Tiere werden geschlachtet.“ Große Abnehmer wie das Birkenhof-Fleischwerk in Donauwörth oder die Metzgerei Reiter in Augsburg, die mittlerweile zur Feneberg-Gruppe gehört, sind verloren gegangen.

Im Landtag hat sich der Agrarausschuss auf Antrag der Grünen mit dem „Schlachtstättensterben“ befasst, im Februar soll es ein Fachgespräch geben. Der Grünen-Abgeordnete Paul Knoblach sagte dem Bayerischen Rundfunk: „Wir können uns keinen Verlust an weiteren Schlachtstätten leisten, sonst wird das Netz zu dünn und die Wege für unsere Tiere, die da lebend hinzubringen sind, zu weit und zu qualvoll.“