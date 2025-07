Das ist die Firma aus der Region, die den Taurus baut

Drehen wir die Geschichte mal um: Russland ist jetzt die USA und die Ukraine ist Mexiko. Und jetzt will Mexiko der russischen Förderation beitreten und auch dessen Militärbündnis beitreten. Mexiko weigert sich darüber zu verhandeln. Was würde die USA tun?? Sie würden selbstverständlich in Mexiko einmarschieren und der Rest der Welt würde es verstehen!! So wie der größte Teil der Völker der Welt auch Russland versteht. Europa insgesamt macht nur 5% der Weltbevölkerung aus, das vergessen viele.................die meinen, was Europa meint ist gesetzt, ist es eben nicht!