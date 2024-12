Mehrere Autos stoßen in Oberbayern zusammen - Verletzte

Mehrere Autos sind auf der Bundesstraße 304 in Oberbayern zusammengestoßen. Es habe Verletzte gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Eine Person sei schwerer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall in Altenmarkt an der Alz (Landkreis Traunstein) gekommen ist, war zunächst unklar. Die Unfallaufnahme lief am Morgen noch. Die Bundesstraße wurde um den Unfallort in beide Richtungen gesperrt.

