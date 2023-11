Signa Holding von René Benko meldet Insolvenz an: Gruppe befindet sich in der Krise

Der nächste Rückschlag für den Unternehmer René Benko und die Signa-Gruppe: Nun musste die Signa Holding GmbH Insolvenz anmelden. Was sind die Gründe?

Die Krise der Signa-Gruppe verschlimmert sich weiter: Nun musste die Signa Holding GmbH Insolvenz anmelden und damit die oberste Gesellschaft einer komplexen Struktur, zu der rund 1000 Unterfirmen gehören. Es ist gleichzeitig der nächste Rückschlag für den österreichischen Immobilien- und Handelsunternehmer René Benko.

Die Signa-Gruppe teilte am 29. November mit, dass die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien beantragt wurde. Sie begründete das in einer Mitteilung so: "Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden". Signa hatte zuletzt um Investoren gekämpft und dabei mit der Elliott Management Corporation von Paul Singer verhandelt. Diese Bemühungen scheiterten allerdings, wie der Spiegel berichtet.

Insolvenz von Signa Holding: Gruppe befindet sich in der Krise

Die Signa-Gruppe wurde von René Benko gegründet. Zu ihr gehören neben vielen Geschäftsimmobilien in Deutschland und Österreich der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof, der bereits zwei Insolvenzverfahren hinter sich hat. Auch der Bau des 245 Meter hohen Elbtowers in Hamburg durch Signa ist von der Krise betroffen. Aktuell liegt das Projekt auf Eis.

Zuletzt hatte schon die Signa Sports United N.V. als Sporthandelssparte Insolvenz angemeldet. Dadurch sind 80 Online-Shops vom Aus bedroht - darunter Fahrrad.de und Tennis-Point. Auch die deutsche Immobilienverwaltungs-Gesellschaft von Signa ist insolvent.

Nach steigendem Druck durch Investoren hatte sich Benko Anfang November aus der Führung der angeschlagenen Signa-Gruppe zurückgezogen. Sanierungs-Experte Arndt Geiwitz wurde damit beauftragt, das Immobilien-Imperium zu retten.

Was sind die Gründe für die Probleme der Signa-Gruppe?

Die Immobilien- und Handelsgruppe Signa wurde in einer Zeit erfolgreich, in der die Zinsen historisch niedrig waren. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs steigen die Zinsen aber genauso wie die Bau- und Energiekosten. Das brachte die Krise der Signa-Gruppe ins Rollen.

Außerdem sind 15.000 Restaurants und Cafés von der Insolvenz bedroht. (mit dpa)