Böllerverbot: Feuerwerkshersteller befürchten "Todesstoß" für ihre Branche

Plus Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek und die Umwelthilfe sind erleichtert über das abermalige Böllerverbot. Die pyrotechnische Industrie ist dagegen alarmiert.

Das Jahr 2021 wird – wie bereits das Jahr zuvor – ohne großen Knall enden. Denn der Verkauf von Böllern und privatem Feuerwerk zu Silvester und Neujahr wird wieder verboten sein. Darauf haben sich diese Woche Vertreter von Bund und Ländern in ihren Beratungen zur Brechung der vierten Corona-Welle geeinigt. Die von CDU und CSU geführten Bundesländer hatten mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) das Verbot gefordert.