Lastwagen mit Wein kippt um - A3 nach Unfall gesperrt

Ein mit Wein beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 3 bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) in einen anderen Lkw geprallt und umgekippt. Nach Angaben der Feuerwehr hörte der Fahrer des vorderen Fahrzeugs einen lauten Knall, weswegen er abbremste. Der hintere, mit Weinflaschen beladene Wagen prallte demzufolge in das Heck. Dabei riss die Plane des Sattelzugs auf und das Fahrzeug kippte auf die Seite. Infolgedessen verteilten sich Weinflaschen über 150 Meter. Die A3 in Richtung Frankfurt war laut Mitteilung nach dem Unfall gesperrt.

Der Fahrer und Beifahrer des umgekippten Fahrzeugs konnten dieses laut Feuerwehr verlassen und wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Autobahnpolizei gab es nach dem Unfall zunächst mehrere Kilometer Stau. Die Sperrung werde die ganze Nacht andauern - wie lang genau, war zunächst nicht bekannt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Weibersbrunn abgeleitet.

Weinflaschen verteilten sich nach dem Unfall über 150 Meter auf der Autobahn. Foto: -/Kreisbrandinspektion Aschaffenburg/dpa

Nach dem Unfall gab es zunächst mehrere Kilometer Stau. Foto: -/Kreisbrandinspektion Aschaffenburg/dpa