Geduldsprobe für Reisende am Frankfurter Flughafen

Nach der Störaktion von Klimaaktivisten haben sich an den Schaltern im Frankfurter Flughafen lange Schlangen gebildet. An der großen Anzeigentafel stand am Morgen hinter zahlreichen Flügen: «Cancelled» - abgesagt. In der Haupthalle wurde kostenlos Wasser für die Passagiere angeboten.

Ein Paar sagte, sie seien «verunsichert». Die meisten übten sich in Geduld: «Man kann es ohnehin nicht ändern», sagte eine Frau. Ein Mann stellte sich darauf ein, den ganzen Tag am Flughafen zu verbringen. Wer erfuhr, dass es später am Tag doch noch losgehen soll, war erleichtert.

Einige zeigten Verständnis für die Protestaktion - andere kein bisschen. Eine Frau sagte: «Die Aktion ist absolut falsch. Das Festkleben ist Schwachsinn.» Natürlich müsse etwas gegen den Klimawandel getan werden, sagte ein junger Mann. Aber die Art und Weise sei kontraproduktiv: «So was schadet mehr, als es nutzt.»