Streaming-Tipps der Woche

Ein unfassbarer Skandal als Doku, ein ungeborenes Baby als Comic-Held, ein ungewöhnlicher Teenager als Killer und unglaubliche Tricks in der Tierwelt.

«Sugarcane – Der Wahrheit auf der Spur» (Disney+)

2021 entdeckte man auf dem Gelände eines Internats in Kanada die sterblichen Überreste von Kindern. Es war der Auftakt zu einer Reihe von Horrorfunden auch an anderen Schulen dieser Art im Land. Es handelte sich um indigene Kinder, die man den Familien der Ureinwohner entrissen hatte, um sie an die christlich-westliche Gesellschaft anzupassen, wie es hieß. In den Internaten erlebten sie Gewalt, Missbrauch, Hunger und Krankheiten. Viele starben und wurden offenbar in Massengräbern verscharrt. Als kulturellen Genozid wertet es die Dokumentation «Sugarcane - Der Wahrheit auf der Spur» von Emily Kassie und Julian Brave NoiseCat. Ihr Film gibt Einblicke in das Schicksal der Menschen der Williams Lake First Nation in British Columbia. Für Brave NoiseCat war es eine sehr persönliche Arbeit, da Mitglieder seiner Familie auf so einem Internat waren. Das Werk erhielt beim Sundance Film Festival einen Regiepreis und ist jetzt zu sehen bei Disney+.

«Ninjababy» (Arte-Mediathek)

Rakel ist 23 und liebt ihr Partyleben. Nebenbei zeichnet sie Comics. Doch eines Tages dann der Schock: Rakel ist schwanger. Und zwar schon so weit, dass eine Abtreibung nicht mehr möglich ist. Dann eben Adoption, beschließt die 23-Jährige. Während sie auf die Geburt zusteuert, fängt sie an, ihr ungeborenes Kind als Comicfigur zu zeichnen, als Ninjababy, für das sie sich lustige Geschichten ausdenkt. Nebenbei versucht sie, den Vater des Kindes zu finden, was nach all ihren Affären allerdings nicht so einfach ist. Die tiefgründige und äußerst witzige Komödie «Ninjababy» gibt es in der Arte-Mediathek - bis zum 26. Dezember.

«Dexter: Original Sin» (Paramount+)

Die beliebte Thriller-Serie um den Serienkiller «Dexter» kehrt zurück - allerdings als Prequel - und ohne Michael C. Hall in der Titelrolle. In «Dexter: Original Sin» spielt Patrick Gibson («Shadow and Bone») den jungen Dexter Morgan. Der Zehnteiler spielt 1991 in Miami – 15 Jahre vor Start der klassischen «Dexter»-Serie – und folgt Dexter auf seinem Weg vom Studenten zum rachsüchtigen Serienmörder. Da er seinen blutrünstigen Drang nicht länger ignorieren kann, muss Dexter lernen, ihn zu kontrollieren. Unter der Aufsicht seines Vaters Harry übernimmt er einen Kodex, der ihm helfen soll, Menschen zu finden und zu töten, ohne ins Visier der Ermittler zu geraten. Eine echte Herausforderung für den jungen Dexter, besonders als er ein forensisches Praktikum im Miami Metro Police Department beginnt. Seit 13. Dezember auf Paramount+ zu streamen.

«Säugetiere – Schlaue Stars der Tierwelt» (ZDF-Mediathek)

Vom Elefanten bis zur Fledermaus, vom Delfin bis zum Tiger: Die bildgewaltige Doku-Reihe «Säugetiere» in der ZDF-Mediathek zeigt in sechs Folgen eine tierische Wunderwelt, wie sie so noch nie zu sehen war. Säugetiere gehören zu den erfolgreichsten Lebewesen, die die Evolution hervorgebracht hat. Mit neuester Kameratechnik präsentiert die Reihe verblüffende Verhaltensweisen, von denen einige noch nie zuvor mit der Kamera festgehalten wurden. Die Koproduktion der ZDF-Reihe «Terra X» mit der BBC schildert unter anderem, welche verblüffenden Strategien sie entwickelt haben, um das Leben im Wasser zu meistern, obwohl sie Luft zum Atmen brauchen. Jetzt in der ZDF-Mediathek - sie wird ab 1. Januar (19.15 Uhr) auch im klassischen ZDF ausgestrahlt.