Fluglotsen in Frankreich streiken doch nicht

Am Freitag drohte an Frankreichs Flughäfen ein großer Streik. Doch nun konnte die Arbeitsniederlegung der Fluglotsen abgewendet werden.

Frankreichs Flugverkehr drohte ein großer Streik am Freitag. Die Fluglotsengewerkschaft SNCTA wollte am kommenden Freitag (15. September) und am 13. Oktober die Arbeit niederlegen. Doch nun wurde eine Einigung mit der Zivilluftfahrtbehörde DGAC erzielt. Damit sei die Streikandrohung vom Tisch sei, teilte SNCTA am Mittwoch mit. Die Gewerkschaft hatte für die Lohnerhöhungen zum Inflationsausgleich verlangt. Sie hatte auch andere Gewerkschaften dazu aufgerufen, sich an den Arbeitsniederlegungen zu beteiligen.

Bereits in der Vergangenheit hatten Streiks der französischen Fluglotsen nicht nur innerfranzösische Flüge und Verbindungen von und nach Deutschland ausgebremst. Auch Flüge, die den französischen Luftraum lediglich durchqueren, etwa auf dem Weg von Deutschland nach Spanien, waren betroffen. (mit dpa)

